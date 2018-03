Bad Education per Hugh Jackman

Ed eccoci di nuovo a parlare di uno dei nostri attori preferiti, il poliedrico, simpaticissimo Hugh Jackman. Dopo l'ingiustificato insuccesso critico (nonostante gli oltre 400 milioni di incasso mondiale) di The Greatest Showman, Jackman non si è perso d'animo e ha interpretato The Front Runner, diretto da Jason Reitman e ispirato alla vera storia della campagna presidenziale del senatore Gary Hart nel 1988, andata all'aria per uno scandalo sessuale in un'America decisamente più puritana di adesso.

E ora sembra aver adocchiato il suo nuovo film, Bad Education, scritto da Mike Makowsky e diretto da Cory Finley, autore del successo del Sundance Film Festival Thoroughbreds. Della trama si sa ancora poco, se non che è tratto da una storia vera accaduta allo sceneggiatore durante gli anni del liceo e che ricorda un po' Election di Alexander Payne.

A produrre il film sono Fred Berger e Brian Kavanaugh-Jones della Automatik, che hanno all'attivo il grande successo di La La Land.