Bad Boys for Life: Will Smith e il backstage delle scene d'azione

Bad Boys for Life con Will Smith e Martin Lawrence è appena sbarcato nelle nostre sale, forte di un incasso mondiale finora già ammontante a 372 milioni di dollari. Will Smith ha postato sul suo canale YouTube un backstage completo e professionale che ci mostra la realizzazione di alcune delle più complesse sequenze d'azione in questo terzo capitolo della saga di Bad Boys, diretto da Adil El Arbi & Bilall Fallah. Il making of non è sottotitolato, ma quel che conta è osservare. Nell'introduzione Will scherza su un paradosso hollywoodiano: questi film costano un sacco, ci dice, perché si preferisce allungare milioni di dollari in corso d'opera se qualcosa non va per il verso giusto, piuttosto che prepararsi meglio prima. Uno sfottò che in un contesto di promozione si può permettere solo una star come lui! Dopo il trailer, un'introduzione a quello che vedrete.



Nell'ordine, ci vengono mostrate alcune situazioni-tipo in questo genere di film. Per prima cosa una lotta corpo a corpo con sparatoria ed esplosione di alcuni barili (ci sarebbe a disposizione un solo ciak, ma ci si organizza per una seconda esplosione). In seguito capiamo come sia stata girata la folle corsa in sidecar all'inizio del film (se non sapete come funzionano questi set, vi stupirà verificare che Smith non sta affatto guidando!). Segue un inserto dal talk show di Ellen DeGeneres, dove Lawrence dichiara con orgoglio di utilizzare tranquillamente le controfigure, a differenza di altri colleghi più eroici: "Lascio tutto agli stuntmen, li pagano per quello!" Riprendiamo a seguire le riprese, ammirando quanto poco minaccioso sia un bazooka che spara in realtà a salve.

Si prosegue con il ciak più pericoloso: nella scena il personaggio di Smith, Mike, deve aggrapparsi al volo alla scaletta di un elicottero, che gira in tondo e lo fa roteare molto in alto. Una sequenza terrificante anche per la troupe... ma soprattutto per il povero Cory Dunson, controfigura di Will! Al termine dell'acrobazia, ammette di avere i muscoli delle braccia ancora in tensione: stuntman o meno, la paura di cadere c'era eccome!

E' davvero Smith invece in una scena relativamente più tranquilla, una sequenza di combattimento in una casa: la star non si fa mancare una battuta surreale, parlando delle scene d'azione eseguite nella sua carriera, citando "il combattimento con la tigre nella Ricerca della felicità" (scena che poi Muccino ha tagliato, s'intende!). Chiusura con reciproche dichiarazioni di stima tra Smith e Lawrence.