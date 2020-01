Bad Boys for Life, Martin Lawrence: "Ecco perché ci abbiamo messo tanto"

News Cinema

Il terzo capitolo arriva a 17 anni di distanza da Bad Boys 2: un bel po' di tempo!

Bad Boys for Life esce nei cinema italiani il 20 febbraio. Siamo così abituati a vedere Will Smith sempre pimpante, da non realizzare forse nemmeno che dall'ultimo Bad Boys II di Michael Bay sono passati ben 17 anni! Era infatti il 2003 quando il secondo atto arrivò nelle sale, ma la saga non era nuova a queste tempistiche. Il primo capitolo Bad Boys, ugualmente diretto da Michael Bay, fu realizzato addirittura nel 1995, per molti dando inizio a un certo cinema fracassone effettistico che prima era ancorato all'impostazione meno estrema degli anni Ottanta. Martin Lawrence, naturalmente coprotagonista con Smith della saga, ha dato il suo parere sui tempi dilatati di questo progetto, parlandone con GQ.

"Il copione non funzionava. Devo darne atto a Will, si rifiutava di fare il film finché la sceneggiatura non fosse stata quella giusta. Non sarebbe stato un buon film, e questo volevamo evitarlo. Volevamo fare un sequel che facesse dire alla gente: porca miseria, ora ragioniamo, è persino migliore! La gente mi domandava come andassero le cose col film e io non avevo risposte. Mi stavo ponendo io stesso delle domande."