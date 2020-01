Bad Boys for Life, incassi record in America, la Sony conferma un quarto capitolo

News Cinema

E' il più lucrativo debutto per un film vietato ai minori prodotto dalla Sony, e tallona American Sniper per i migliori esordi nel periodo.

Bad Boys for Life, che sarà nelle nostre sale il 20 febbraio, ha iniziato la sua corsa nel migliore dei modi al boxoffice americano nel suo primo weekend, spingendo la Sony ad annunciare già un Bad Boys 4. Il terzo capitolo della saga con Will Smith e Martin Lawrence, diretto da Adil El Arbi & Bilall Fallah, ha infatti incassato 68.100.000 dollari, portando a segno un doppio record: è la più alta partenza per un film Sony vietato ai minori (negli USA) ed è il secondo più grande incasso di sempre nel Martin Luther King Weekend (il weekend festivo che porta al terzo lunedì di gennaio, per celebrare la nascita del Premio Nobel). Al primo posto di quella classifica c'è ancora American Sniper con 107 milioni, ma Bad Boys for Life è riuscito a scalzare Poliziotto in prova con Kevin Hart e Ice Cube.