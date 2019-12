Bad Boys for Life, il terzo capitolo: sarà evento o flop? Le previsioni dagli Usa

News Cinema

Il sito Boxoffice Pro bilancia pro e contro del grande ritorno: piacerà solo ai fan assetati o c'è speranza per qualcosa in più?

Manca ancora molto all'uscita di Bad Boys for Life, in Italia dal 23 gennaio 2020, ma il terzo capitolo della saga con Will Smith e Martin Lawrence sta già attirando l'attenzione di alcuni analisti del boxoffice americano. In particolare Boxoffice Pro ha collocato gli incassi del primo weekend negli Usa in una forbice tra i 24 e i 34 milioni di dollari. Non che sia una cifra particolarmente significativa: qualsiasi paragone con Bad Boys (1995) e Bad Boys II (2003) si scontra con l'inflazione, che in tanti anni andrebbe calcolata per comparare esiti e previsioni in modo equo. Rimangono tuttavia interessanti i ragionamenti dietro ai calcoli.