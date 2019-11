Bad Boys for Life: Il nuovo trailer anche in italiano

News Cinema

Will Smith e Martin Lawrence tornano al cinema con il terzo capitolo della saga Bad Boys dal 23 gennaio prossimo.

Bad Boys For Life, terzo capitolo della serie action-poliziesca arriverà nei cinema italiani il 23 gennaio 2020, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.

A più di vent'anni dall'uscita del primo film diretto da Michael Bay, Will Smith e Martin Lawrence tornano a interpretare i ruoli di Mike Lowrey e Marcus Burnett nel film diretto da Adil El Arbi & Bilall Fallah, di cui vi mostriamo il nuovo trailer ufficiale in italiano:



Bad Boys for Life: Il Nuovo Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Oltre ai due protagonisti principali, il cast di Bad Boys for Life comprende anche Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton, Paola Nunez, Kate Del Castillo, Nicky Jam e Joe Pantoliano.