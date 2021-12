Backstage - Dietro le quinte, il primo trailer del dance movie di Cosimo Alemà

News Cinema

Alemà, uno dei maggiori registi di videoclip in italia, ma non nuovo a escursioni cinematografiche, ha diretto questo film prodotto da Eagle Pictures che arriverà nelle sale cinematografiche ad aprile 2022. Ecco il trailer di Backstage - Dietro le quinte.

Debutterà nei cinema italiani nell'aprile del 2022, tra quindi pochi mesi, un dance movie prodotto e distribuito da Eagle Pictures e diretto da Cosimo Alemà, uno dei nomi più importanti nel mondo del videclip italiano, non nuovo a incursioni in campo cinematografico. Si chiama Backstage - Dietro le quinte, e di seguito potete vederne il primo trailer.

Girato interamente a Roma (tra le location principali anche il Teatro Sistina), Backstage - Dietro le quinte racconta di un gruppo di talentuosi e giovani artisti che si sfidano a colpi di canto e danza per entrare a far parte del cast di un importante spettacolo. Ad interpretarli, nove attori alla loro prima esperienza cinematografica, scelti nel corso di oltre 1400 casting in tutta Italia: Giuseppe Futia, Beatrice Dellacasa, Riccardo Suarez, Geneme Tonini, Aurora Moroni, Ilaria Nestovito, Gianmarco Galati, Yuri Pascale, Matteo Giunchi. A completare il cast, Giulio Pampiglione, Giulio Forges Davanzati, Irene Ferri, Jane Alexander e Adolfo Margiotta.

La colonna sonora, vera anima del film, conterrà due brani inediti e oltre trenta tra le più celebri canzoni della musica italiana, tutte rigorosamente cantate dal vivo. Nessun playback, solo le straordinarie voci dei protagonisti. Sceneggiatore del film è Roberto Proia, già autore dei copioni di Come Non Detto e la Trilogia di Sul più bello.

Backstage - Dietro le quinte: trailer e trama del film