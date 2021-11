Back to the Outback - Ritorno alla natura: il trailer italiano ufficiale del film animato Netflix

News Cinema

Una divertente commedia per famiglie che racconta della fuga di alcuni animali (pericolosi e non) da uno zoo australiano. Back to the Outback sarà disponibile in streaming dal 10 dicembre.

In streaming su Netflix il 10 dicembre debutterà Back to the Outback - Ritorno alla natura, un film d'animazione australiano diretto da Clare Knight e Harry Cripps che racconta della fuga dallo zoo di un gruppo formato da alcuni degli animali più letali che si possono trovare nel continente australiano, stanchi di essere scrutati come mostri, e da un riluttante koala. Destinazione, come suggerisce il titolo, gli spazi immensi e selvaggi dell'outback. Un film che, secondo Netflix, "dimostra come la diversità possa andare di pari passo con la bellezza".

Back to the Outback - Ritorno alla natura: il trailer del film



Stanche di stare rinchiuse in un rettilario dove gli esseri umani le scrutano come se fossero mostri, alcune tra le creature più letali d'Australia si riuniscono in un gruppo improbabile e pianificano una fuga coraggiosa dallo zoo per raggiungere l'outback, dove potersi sentire a loro agio senza essere giudicate per le squame o i denti. Il gruppo è capeggiato da Maddie (Isla Fisher), un serpente velenoso dal cuore d'oro, che unisce le forze con Zoe (Miranda Tapsell), un diavolo spinoso dall'atteggiamento sicuro di sé, l'infelice ragno peloso Frank (Guy Pearce) e il sensibile scorpione Nigel (Angus Imrie). Quando la loro nemesi, il tenero ma detestabile koala Pretty Boy (Tim Minchin), si unisce a sorpresa ai fuggiaschi, Maddie e gli altri non possono che accettarlo nel gruppo. Inizia così per la banda uno spassoso viaggio on the road per tutta l'Australia da "far letteralmente rizzare il pelo" con il custode Chaz (Eric Bana) e il suo piccolo clone avventuroso (Diesel La Torraca) sempre alle calcagna.