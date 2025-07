Back to the Beginning: il concerto finale di Ozzy Osbourne dei Black Sabbath a Birmingham diventa un film

News Cinema

Nel 2026 i fan di Ozzy Osbourne e dei Black Sabbath potranno rivivere, nelle sale cinematografiche, il concerto Back to the Beginning, corredato di interviste e incursioni nel backstage. L'evento ha avuto luogo a Birmingham il 5 luglio ed è stato un omaggio all'heavy metal.

Il concerto del 5 luglio di Ozzy Osbourne e dei Black Sabbath, che si è tenuto al Villa Stadium di Birmingham e che si intitolava Back to the Beginning perché vedeva riunita la formazione originale dopo 20 anni, arriverà al cinema. Chiamato The Final Concert, è stato un omaggio alla città della band e al genere musicale heavy metal. Il concerto è stato presentato da Jason Momoa e hanno partecipato gruppi e personaggi leggendari come i Metallica, i Guns N’ Roses, Travis Barker dei Blink-182 e Steven Tyler degli Aerosmith. Ovviamente è stato ripreso da tutte le possibili angolazioni in modo che potesse diventare un film-concerto. All'evento hanno assistito 42.000 persone, a cui si aggiungono i 3 milioni che hanno pagato per guardarlo in diretta streaming.

Back to the Beginning: cosa si vedrà nel film-concerto di Ozzy Osbourne e i Black Sabbath

Il film concerto Back to the Beginning non è una semplice registrazione del concerto ma un suo best of. Durerà 100 minuti ed è ancora in lavorazione, o meglio in fase di montaggio. Dovrebbe uscire al cinema nei primi mesi del 2026, anche se non è stata ancora resa nota una data. Ecco cosa si legge nel comunicato stampa dell'evento:

Presentato come una lettera d'amore a Ozzy e al sound pionieristico dei Black Sabbath, il film che uscirà nelle sale sarà una versione distillata dell'epico evento lungo un giorno che si è tenuto a Villa Park. Con le sue fragorose interpretazioni di "War Pigs", "Iron Man" e "Children of the Grave" e una sensazionale versione di "Paranoid", il film promette un personalissimo ed elettrizzante addio da parte del padrino dell'Heavy Metal insieme a immagini esclusive del dietro le quinte e interviste ai chi ha partecipato a questo iconico concerto dal vivo.

Ricordiamo che durante il concerto Ozzy Osbourne, che ha 76 anni, ha cantato da seduto perché ancora convalescente da diverse operazioni alla colonna vertebrale e a causa della sua battaglia contro il Parkinson. Di Back to the Beginning e dei suoi problemi di salute il rocker parla in un documentario targato Paramount+ intitolato No Escape from Now . Dovrebbe uscire per la fine dell’anno.