Babyteeth - Tutti i colori di Milla: anche il film in concorso a Venezia nel 2019 arriva nei cinema italiani

L'australiana Shannon Murphy esordisce alla regia portando sullo schermo l'omonima opera teatrale di Rita Kalnejais. Presentato in concorso al Festival di Venezia del 2019, è valso il Premio Mastroianni al suo protagonista maschile, Toby Wallace. Arriva nelle sale italiane grazie a Movies Inspired.

Alla pattuglia di titoli che stanno ripopolando le sale cinematografiche italiane in questa delicata fase di riapertura dopo lunghi mesi di chiusura causati dalla pandemia si aggiunge anche Babyteeth - Tutti i colori di Milla, che arriverà nei cinema dal 13 maggio distribuito da Movies Inspired.

Opera prima dell'australiana Shannon Murphy, il film è l'adattamento di un'omonima opera teatrale di Rita Kalnejais, ed è stato presentato in concorso al Festival di Venezia del 2019, dove l suo protagonista maschile, Toby Wallace, è stato insignito del Premio Mastroianni. Premio che, va detto, in molti si aspettavano andasse alla vera protagonista del film, interpretata da Eliza Scanlen.

Babyteeth racconta la storia di Milla, una ragazza adolescente malata di cancro, della sua famiglia e della travagliata relazione con il randagio Moses, una specie di Young Signorino australiano con diversi anni più di lei. È Un film sulla malattia, ma è anche un film assetato di vitalità, in costante fuga da pathos e retoriche.

Di seguito, un trailer originale di Babyteeth: