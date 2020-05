Babyteeth: il trailer ufficiale del film premiato al Festival di Venezia

News Cinema

Un film tutto al femminile, esordio nella regia di Shannon Murphy con protagonista una bravissima Eliza Scanlen. Debutterà in VOD negli USA il prossimo 19 giugno.

Quando venne presentato lo scorso settembre in concorso al Festival di Venezia, tutti al Lido erano convinti che Babyteeth avrebbe portato a casa un premio importante. I più puntavano forte sulla Coppa Volpi come miglior attrice per la protagonista Eliza Scanlen, ma non si escludeva qualcosa per la regista Shannon Murphy.

Un po' a sorpresa, con un film così fortemente al femminile, e con una giuria presieduta da Lucrecia Martel, l'unico premio ottenuto fu quello Mastroianni per il miglior attore emergente andato al protagonista maschile Toby Wallace.

Babyteeth racconta la storia di Milla, una ragazza adolescente malata di cancro, della sua famiglia e della travagliata relazione con il randagio Moses, una specie di Young Signorino australiano con diversi anni più di lei. È Un film sulla malattia, ma è anche un film assetato di vitalità, in costante fuga da pathos e retoriche.

Ancora privo di una distribuzione italiana, Babyteeth debutterà negli USA in VOD (e forse nei cinema) il prossimo 19 giugno, e questo è il suo primo trailer ufficiale.