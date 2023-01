Babylon, vomitare su Hollywood senza compromessi: video intervista con Damien Chazelle

News Cinema

Una carriera giovane senza compromessi, un film che polarizza e risponde con la libertà al politicamente corretto di Hollywood. Intervista video con Damien Chazelle che ci racconta Babylon.

Non vale la pena accettare compromessi svendendo la propria integrità artistica. Ha le idee chiare e limpide, Damien Chazelle, con un viso pulito e una grande cortesia abbinate a una decisione ossessiva nel portare avanti la propria visione.

Dopo Whiplash e La La Land, passando per la parentesi spaziale di First Man, Chazelle si è giocato tanto in Babylon, 80 milioni di dollari di omaggio al cinema, ma soprattutto agli eccessi dei suoi albori, alla brutalità piena di energia creatrice, ma anche alla strafottenza con cui fu visto negli anni '20, quelli d'oro per il cinema muto, dal sistema dell'elite privilegiata americana.

Abbiamo incontrato Damien Chazelle, che ci racconta le sue paure e il suo amore per il cinema e per la sua storia in questa video intervista.