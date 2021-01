Babylon con Brad Pitt e Margot Robbie di Damien Chazelle rimandato al 2022

News Cinema

Troppe difficoltà logistiche per girare con calma l'epico Babylon sulla fine della Hollywood del muto, nuovo progetto di Damien Chazelle con Brad Pitt e Margot Robbie.

Anche Babylon, atteso nuovo progetto di Damien Chazelle dopo La La Land e First Man, si deve piegare alla pandemia: la Paramount ha realisticamente deciso di spostare l'uscita del film dal dicembre 2021 al dicembre 2022, di un anno intero, per consentire all'autore di costruire al meglio il suo racconto della Hollywood del muto al tramonto, alla fine degli anni Venti, all'alba del sonoro. Il posizionamento del film rimane strategico per gli Oscar, con uscita limitata il 25 dicembre e normale il 6 gennaio 2023, solo è tutto slittato di un anno.

Babylon, Brad Pitt e Margot Robbie nella Hollywood degli anni Venti di Damien Chazelle

Ricordiamo che Babylon sarà interpretato da un cast variegato: i nomi di Brad Pitt e Margot Robbie suonano alquanto ironici, se si pensa che i due erano nel cast di un altro film sullo show business americano, il C'era una volta... a Hollywood di Quentin Tarantino, dedicato tuttavia a un altro periodo storico. La combinazione è stata però involontaria, perché inizialmente Damien Chazelle avrebbe voluto Emma Stone nel ruolo andato poi alla Robbie, ma la star di La La Land non era disponibile per altri impegni. Nemmeno la parte di Brad Pitt è stata dischiusa agli occhi dei fan curiosi, ma si prevede che il lungometraggio intreccerà, come spesso succede in questi casi, personaggi di fantasia con figure reali dell'epoca. Nel cast previsti anche Tobey Maguire e Li Jun Li.

