Babylon: Brad Pitt protagonista al fianco di Emma Stone del nuovo film di Damien Chazelle

Comincia a delinearsi il cast all star del nuovo film del regista di La La Land.

Comincia a prendere forma il prossimo progetto di Damien Chazelle, reduce dall’accoglienza freddina per il sottovalutato Il primo uomo. Il regista di La La Land tornerà a lavorare con la sua amata Emma Stone in Babylon, e questo già ve l’abbiamo detto, mentre ora sembra che a farle compagnia sarà nientemeno che Brad Pitt, in un film in costume sugli albori di Hollywood. Queste fonti non danno ancora per ufficializzato l’impegno dei due interpreti, ma sembrano decisamente concordi nel vederli coinvolti.

Babylon sarà un dramma che mescolerà personaggi veri e fittizi, ambientato nel periodo del passaggio dal muto al sonoro, un progetto costoso e audace, tanto che si mette in conto un divieto R negli Stati Uniti, ai minori di 17 anni non accompagnati. Lo studio che aveva prodotto La La Land, Lionsgate, sarebbe in prima fila per portare avanti questo progetto, scritto e diretto da Chazelle.

La notizia giunge mentre Pitt sarà nei prossimi mesi nelle sale di tutto il mondo con un’interpretazione particolarmente apprezzata in un altro grande affresco ambientato in una Los Angeles del passato, Once Upon a Time in Hollywood di Quentin Tarantino. Due film che hanno in comune il fatto di non essere remake o reboot o sequel, come è ormai sempre più frequente a Hollywood. Babylon sarà prodotto da Olivia Hamilton, Matt Plouffe, Marc Platt e Tobey Maguire.