Baby Driver: l'action di Edgar Wright si mostra con nuove immagini

Baby Driver, nuova ironica fatica del regista Edgar Wright, si mostra con alcune foto: l'action movie s'incentra su Baby (Ansel Elgort), un giovane che funge da autista per rapine: quando s'innamora della cameriera Deborah (Lily James), decide di cambiare vita, ma come sempre in questi casi nulla è facile. La particolarità del racconto, altrimenti banale, sta nel fatto che Baby soffre di acufene, e per coprire i disturbi uditivi è costretto ad ascoltare musica, usandola anche come colonna sonora dei suoi colpi.

Un'idea piuttosto originale e ben collocata, in una Hollywood che riscopre la gloria del musical con La La Land: la presenza nel cast di Jamie Foxx e Kevin Spacey (negli impensabili panni di un boss della mala) dovrebbe essere la ciliegina sulla torta cucinata da Wright.

Il regista parla di oltre 35 canzoni presenti in colonna sonora, famose e molto meno famose: "La musica è sempre stata un grande elemento nei miei film precedenti, e ho pensato a come potessi spingermi un passo avanti con un personaggio che ascoltasse musica in continuazione."