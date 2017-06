Baby Driver, l'action comedy di Edgar Wright, conquista anche Guillermo del Toro

Capita di rado che un film metta d'accordo pubblico e critica con l'entusiasmo che sta suscitando negli States il nuovo film di Edgar Wright, Baby Driver - Il genio della fuga, in uscita in Italia il 7 settembre. E' interpretato da Ansel Elgort, nei panni di un giovanissimo esperto autista per rapine, in grado di grandi acrobazie, ma con un problema: a causa di un fastidioso ronzìo nell'orecchio, deve coprire i suoni con la musica, auricolari perennemente calzati. Questo ha dato a Wright, anche sceneggiatore, la scusa perfetta per fondere un heist movie d'azione con una sottospecie di musical, una combinazione che ha suscitato l'entusiasmo del suo collega Guillermo del Toro in una serie di tweet. Ve ne proponiamo alcuni tradotti.





Tanto tempo fa, un cineasta indipendente di nome Walter Hill fece due promesse ai giovani della mia generazione: fare un grandissimo film d'azione con Driver l'imprendibile e creare una "fiaba rock and roll" con Strade di fuoco. Quei due film furono per la nostra generazione un'iniezione d'adrenalina. Ora, decenni dopo, Edgar Wright mantiene tutte e due le promesse con Baby Driver, che ti lascia senza fiato.



E' un film incredibilmente preciso. Eseguito senza sbavature fin nel più piccolo dettaglio: camera car da vertigine [Del Toro usa per la precisione il termine "Russian Arm", un tipo di dolly agganciato a un'auto, ndr], riprese su auto davvero in strada, inseguimenti a piedi eseguiti con il vigore e il coraggio di un musical di Gene Kelly. E' come Un americano a Parigi su quattro ruote, strafatto di crack. E' un film innamorato del cinema, l'apice del cinema e del movimento. Innamorato del colore, della luce, degli obiettivi, del cinema.



Immaginate di essere un falegname che si trova di fronte un un armadio di pregio, preciso, di gran gusto. Mi sento così.

Dopo una tiepida accoglienza al botteghino per La fine del mondo e la fuga per "divergenze creative" dall'Ant-Man in cui aveva tanto creduto, pare proprio che Wright si sia preso una bella rivincita.