Baby Driver: Edgar Wright serve una coppia di trailer per il suo nuovo action thriller a tutto gas

Che siano quattro anni che Edgar Wright non ha un film in sala (l'ultimo era stato La fine del mondo) è dovuto anche al fatto che, dopo lunghi mesi d'impegno, ha deciso di abbandonare il progetto di Ant-Man, il cinecomic Marvel finito nelle mani di Peyton Reed.

Ma questo non ha scoraggiato il regista inglese fattosi conoscere con film come Shaun of the Dead e Scott Pilgrim vs the World, che si è dedicato da allora al progetto di Baby Driver, un action thriller a tutto gas che racconta la storia di un giovane e talentuoso asso del volante al servizio della mala, che ha nella playlist che assembla personalmente il segreto della sua imbattibilità alla guida.

Quando il ragazzo incontra la donna della sua vita, decide di cambiare vita: ma verrà costretto a tornare al lavoro, e alla sua musica speciale, da un boss che lo vuole a tutti i costi per un colpo che potrebbe costare caro al giovane pilota.

Baby Driver vede protagonista Ansel Elgort, la ragazza di cui si innamora è Lily James, il boss Kevin Spacey, ma nel cast ci sono anche Jon Bernthal, Eiza González, Jon Hamm e Jamie Foxx.

Il film sta per avere la sua prima mondiale al SXSW di Austin, e nelle sale americane debutterà il prossimo 11 agosto, mentre in Italia dovremo aspettare fino al 7 settembre.

In attesa di saperne di più, e vederlo anche da noi, questi sono non uno ma ben due nuovissimi, scattanti e fiammanti trailer di Baby Driver.

Allacciate le cinture.