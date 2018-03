Baby Driver: Edgar Wright annuncia con un video su Twitter l'uscita della seconda compilation musicale del film

"tutto quello di cui hai bisogno è un pezzo che spacca", recitava un bel poster di quello straordinario film "musicale" che è Baby Driver, che ne conteneva davvero parecchi. Quando è uscita la prima colonna sonora del film, con 30 canzoni, molti hanno lamentato che ne mancassero altre.

Adesso Edgar Wright in persona ha annunciato con un video su Twitter l'uscita di una seconda compilation, intitolata Baby Driver Volume 2: The Score for a Score, che sarà in vendita dal 13 aprile.

Nel disco ci saranno tra l'altro canzoni escluse dal primo, remix, brani di dialogo e la colonna sonora non utilizzata di Steven Prince. L'unica anticipazione data da Wright sulle canzoni è questa: "con una canzone ancora non uscita di Kid Koala. Un altro mix di Baby".

Qualche fan ha risposto al Tweet di Wright "pensavo che annunciassi un secondo film" e a dire il vero, musica a parte, anche a noi piacerebbe leggere un annuncio del genere.

'Baby Driver Volume 2: The Score For A Score' will be released on April 13 on @30thCenturyRcd. The LP features more memorable songs from the movie, exclusive tracks, @osymyso remixes & dialogue excerpts as well as the unreleased score by Oscar winning composer @StevenBPrice. pic.twitter.com/P9JZtIzhTl