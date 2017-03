Baby Boss prende in giro La Bella e la Bestia nel nuovo trailer del cartoon DreamWorks Animation

Il grande successo ai botteghini di tutto il mondo di La Bella e la Bestia non è stato senza conseguenze anche presso la concorrenza.

Se perfino il nuovo Transformers aveva deciso di cavalcare l'onda in anticipo, con un trailer tutto mirato al pubblico femminile (che è quello che ha contribuito in maniera più che determinante al successo del film Disney), ecco che Baby Boss, il cartoon DreamWorks Animation diretto dal Tom McGrath di Madagascar, risponde con un trailer in cui i personaggi di La Bella e la Bestia vengono citati esplicitamente e presi, poco bonariamente, in giro.

Date un'occhiata.