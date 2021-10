Baby Boss 2, vi presentiamo Tina! Un video con la nuova boss

News Cinema

Tina è uno dei nuovi personaggi del sequel animato Baby Boss 2 - Affari di famiglia, da oggi nei cinema: in questo backstage Amy Sedaris, che la doppia in originale, ci spiega che bel tipetto sia...

Arriva oggi nelle nostre sale lo scatenato Baby Boss 2 - Affari di famiglia, sequel a rotta di collo del film di animazione firmato DreamWorks Animation e diretto dal papà dei Madagascar, Tom McGrath. In questo video vi mostriamo uno dei nuovi personaggi del sequel, cioè Tina: in apparenza è solo la figlia ancora infante di Tim, ormai diventato adulto, senza più alcun rapporto col talentuoso fratellone "manageriale" Ted. In realtà Tina è un'agente della Baby Corp, e ha una missione per il papà e per lo zio: fermare una scuola per bambini prodigio, frequentata dall'altra figlia di Tim, Tabitha. I piccoli rischiano di lasciarsi l'infanzia alle spalle troppo presto, ma c'è anche una terribile macchinazione globale in corso... per riuscire nell'impresa, Tim e Ted dovranno tornare bimbetti!

Nel backstage è Amy Sedaris, doppiatrice di Tina in originale, a spiegarci cosa aspettarci da questa frenetica bambina: energia, determinazione, predisposizione al comando. Un piccolo ciclone, insomma. Guardate questo backstage di Baby Boss 2 e potrete convenire su questo giudizio.



Baby Boss 2 - Affari di Famiglia: Featurette del Film in Esclusiva: "Sono Tina"- HD