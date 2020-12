Baby Boss 2, una data d'uscita americana per il sequel

News Cinema

La Universal e la DreamWorks Animation hanno spostato di qualche mese il debutto di Baby Boss 2 nel 2021.

Baby Boss 2 - Affari di famiglia ha una nuova data d'uscita americana, in attesa di conoscere la nostra per il sequel del popolare film di animazione targato Universal e DreamWorks Animation: l'esordio nei cinema statunitensi è stato spostato dal marzo al settembre 2021, forse perché la Universal vuole massimizzare i ricavi cinematografici sperando nella diffusione dei vaccini? Ad ogni modo, di questi tempi è comunque consolante che non si scelga di spingere un prodotto del genere direttamente sullo streaming (e la Universal ha la sua piattaforma proprietaria Peacock, pur di certo non sviluppata come un Disney+).

Baby Boss 2, diretto ancora da Tom McGrath, racconta dei fratelli Tim e Ted ormai adulti, anche se il loro rapporto non sembra dei più idilliaci: sarà Tabitha, figlia super-intelligente di Tim nonostante l'aspetto infantile, a rimetterli in attività: la piccola infatti è già agente della BabyCorp e li coinvolge nello sventare un piano diabolico. Ma per partecipare alla missione Ted e Tim dovranno tornare infanti!

