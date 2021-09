Baby Boss 2 - Affari di famiglia: nuovo trailer italiano per il film d'animazione DreamWorks

News Cinema

Il sequel del film d'animazione targato DreamWorks, Baby Boss 2 - Affari di famiglia, prosegue la corsa verso l'uscita in sala con un nuovo trailer italiano.

Quanto vi ha divertito il film Baby Boss uscito al cinema nel 2017? Sarete felici di sapere che il sequel della commedia d'animazione campione d'incassi firmata DreamWorks Animation e nominata agli Oscar, arriverà nelle nostre sale il 7 ottobre 2021. In Baby Boss 2 - Affari di famiglia i fratelli Templeton, ovvero Tim e il suo fratello minore Baby Boss Ted, sono diventati adulti. Tim è un papà e marito pantofolaio a tempo pieno. Ted è amministratore delegato do una società di fondi speculativi. Tim e sua moglie Carol, la vera capofamiglia, vivono nella periferia con la loro super-intelligente figlia Tabitha e l’adorabile nuova bambina Tina.