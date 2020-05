News Cinema

Awkwafina e Karen Gillan protagoniste della commedia d'azione Shelly

Adriano Ercolani di 28 maggio 2020

Le due attrici hanno già lavorato insieme in Jumanji - The Next Level.

Dopo il successo di Jumanji – The Next Level le due protagoniste del film Karen Gillan e Awkwafina torneranno a recitare insieme nella commedia d’azione intitolata Shelly. La storia inizia dieci anni dopo un ballo scolastico di fine anno andato decisamente male: Shelly Wheeler (Awkwafina) è stata infatti vittima di uno scherzo che l’ha costretta a trasferirsi e l’ha resa col tempo sempre più arcigna e “dura”, tanto da diventare una letale assassina su commissione. Lavoro e desiderio di vendetta si fondono quando la donna scopre che il suo prossimo bersaglio è Dianna Park (Karen Gillan), colei che ha organizzato lo scherzo. Quando però Shelly si avvicina all’odiata nemesi la scopre totalmente cambiata, tanto da diventare sua amica. Adesso però un altro assassino è sulle tracce di entrambe, e toccherà a Shelly salvare la vita a Dianna oltre che la propria. La commedia è stata scritta dalla coppia formata da Michael Doneger e Liz Storm, mentre alla regia penserà Jude Weng (The Good Place). Awkwafina darà voce a Scuttle nella nuova versione in live-action de La Sirenetta, mentre poi la vedremo insieme ad Allison Janney, Mila Kunis e Samira Wiley in Breaking News in Yuba County di Tate Taylor. Karen Gillan ha invece terminato le riprese dell’action Gunpowder Milkshake e girerà il thriller di fantascienza Dual insieme a Jesse Eisenberg e Aaron Paul.

di Adriano Ercolani Critico cinematografico

Corrispondente dagli Stati Uniti