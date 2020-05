Avventure di un uomo invisibile: il film da vedere e commentare insieme lunedì 18 maggio con SimulWatch

News Cinema

Un insolito John Carpenter rilegge in maniera ironica il classico di H. G. Wells (riletto da un altro scrittore), con protagonista Chevy Chase. Appuntamento su SimulWatch lunedì 18 maggio alle 15:30.

La visione condivisa di lunedì 18 maggio organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella di uno dei film meno noti tra quelli diretti da un grandissimo regista come John Carpenter, datato 1992: Avventure di un uomo invisibile.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Avventure di un uomo invisibile e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per lunedì 18 maggio alle 15:30.

Pur partendo ovviamente dalla figura iconica dell'Uomo Invisibile creato dal libro di H.G. Wells che ha ispirato innumerevoli adattamenti cinematografici - l'ultimo dei quali, recentissimo, è quello diretto da Leigh Whannel e interpretato da Elizabeth Moss -, alla base di Avventure di un uomo invisibile c'è un altro libro, pubblicato nel 1989 da H. F. Saint e intitolato "Memoirs of an Invisible Man". Originariamente pensato per Ivan Reitman, e poi finito nelle mani di Carpenter, Avventure di un uomo invisibile mescola thriller e commedia in maniera irriverente e originale, anche grazie al copione firmato dal grande sceneggiatore William Goldman. Protagonista è Chevy Chase affiancato dalla protagonista femminile Daryl Hannah e da Sam Neill, Michael McKean e Stephen Tobolowsky.





SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: Scialla! (Stai sereno).