Avete fantasie su Jason Momoa, Keanu Reeves e Dwayne Johnson? Questi libri da colorare sono per voi

Dall'artista italiano Maurizio Campidelli arrivano i coloring book di Jason Momoa, Keanu Reeves e Dwayne Johnson che promettono di regalarvi atmosfere sognanti con i pastelli in mano.

Li avete visti menare le mani, sconfiggere cattivi, salvare persone. Li avete visti sudati, sporchi, sanguinanti. Il testosterone scorreva a fiumi nei loro film e per questo li avete ammirati al massimo delle epiche gesta che hanno compiuto sullo schermo. Ora avete la possibilità di guardarli come li avete sempre segretamente sognati: mentre tagliano l'erba, vanno a cavallo, portano a spasso i cani, compongono poesie, spaccano legna, veleggiano verso l'orizzonte o mentre fanno il bagno in una vasca pena di schiuma.

Jason Momoa, Keanu Reeves e Dwayne The Rock Johnson sono il vostro nuovo anti-stress nelle illustrazioni da colorare. Armatevi di pastelli e lanciatevi in un'attività rilassante che produce gli stessi benifici della meditazione, perché concentrarsi colorando è terapeutico come dimostrano i tanti libri in vendita di questa tipologia (ci sono anche quelli con parolacce e insulti da colorare).

E se sotto il pastello ci sono i tratti gentili dei disegni di Campidelli che vi riportano alle fantasie che avete su quelle star di Hollywood, chissà che le vostre giornate non diventino improvvisamente gentili, profumate e morbidose.