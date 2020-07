Avengers, un'action figure per il sacrificio di Tony Stark, ecco le immagini

News Cinema

L'ormai traumatica scena del sacrificio di Tony Stark in Avengers Endgame sarà immortalata per sempre sulle nostre mensole.

Se avete visto Avengers Endgame, sarete forse tra quelli che non dimenticheranno l'estremo sacrificio di Tony Stark alias Iron Man, ora pronto a rivivere in un'action figure collocabile in una teca o, per i più eretici, su una scrivania. Tamashii Nations ha infatti preparato questo gadget per la sua linea SH Figuarts: riprendendo le fattezze di Robert Downey Jr (cosa di per sè costosa, va ricordato, i diritti d'immagine degli attori si pagano agli interessati), questa "Io sono Iron Man edition" comprende diversi accessori come un braccio intercambiabile, un elmetto e le armi "claw blasters" (le chele blaster, per i non anglofoni).

Completa il set, dal costo in preordine di 82 dollari, una piattaforma rocciosa perfetta per riprodurre la fatale sequenza da Avengers Endgame dei fratelli Russo, record d'incassi mondiali per 2.800.000.000 di dollari. Il set sarà pronto per dicembre e si può ordinare presso l'US Premium Bandai online shop.