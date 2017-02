Avengers Infinity War: un video dal set conferma l'inizio delle riprese e rivela altri membri del cast

Le riprese di Avengers: Infinity War sono ufficialmente iniziate il 23 gennaio scorso. In un Facebook Live appena pubblicato sulla pagina ufficiale di Robert Downey Jr., durante un Q&A realizzato durante una pausa notturna della lavorazione, l'attore ha confermato ai fan una delle voci che da tempo giravano sul film (se non volete SPOILER fermatevi qui e non guardate il video).

A un certo punto si è scoperto infatti il misterioso cameraman/intervistatore (chi ne conosce la voce l'aveva già capito) era non altri che Tom Holland, alias Spider-Man, che, girando la webcam verso di sé, si è rivelato coperto dai classici pallini per la motion capture, necessari per la maschera, che si muove a seconda delle sue espressioni.

Più avanti nel video anche Chris Pratt ha raggiunto Downey Jr. confermando un'altra voce che voleva il leader dei Guardiani della Galassia nel film.

Avengers: Infinity War arriverà nei cinema il 4 maggio 2018, non manca poi così tanto.