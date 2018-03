Avengers Infinity War: il nuovo trailer ufficiale italiano del film!

Il 25 aprile gli Avengers e tutti i loro alleati affronteranno la terribile minaccia di Thanos, pronto a devastare l'universo intero, in Avengers: Infinity War, che si presenta con un nuovo trailer in italiano! Il film di Anthony & Joe Russo arriva nelle sale in concomitanza con il decimo anniversario dei Marvel Studios, la costola di produzione cinematografica della Marvel, che fino a poco tempo prima concedeva licenze dei suoi personaggi ad altre major.

Le prevendite dei biglietti per Avengers: Infinity War partono oggi, ma il cinema non è l'unico orizzonte dei supereroi: specie i più piccoli saranno contenti di poterli incontrare dal 10 giugno al 30 settembre a Disneyland Paris.



Avengers: Infinity War: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD