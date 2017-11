Avengers: Infinity War, ecco il primo trailer!

L'attesa è finita e come preannunciato ieri, il primo trailer ufficiale di Avengers: Infinity War, uno dei film più attesi del MCU, in cui i supereroi Marvel - praticamente tutti - affronteranno finalmente l'arcinemico, Thanos il Titano, è finalmente arrivato! Noi non commentiano, sicuri che sarete voi a farlo col vostro entusiasmo.





Ricordiamo soltanto che per vedere il film toccherà aspettare ancora qualche mese, visto che l'uscita è prevista per il 25 aprile 2018. Potremo intanto ingannare il tempo vedendo Black Panther il 14 febbraio e dopo Avengers: Infinity War, diretto dai bravi registi di due film di Captain America, Anthony Russo e Joe Russo, l'avventura proseguirà ad agosto con Ant-Man and The Wasp. Perché al cinema è sempre tempo di eroi.

E che la battaglia abbia inizio!