Avengers: Endgame vince ai Kids' Choice Awards per la prima volta senza pubblico

Niente bagno di folla quest'anno, per la pandemia, per i vincitori dei Kids' Choice Awards, assegnati dagli spettatori più giovani.

Ricordiamo le scorse edizioni dei Kids' Choice Awards sommerse dall'entusiasmo dei ragazzini presenti alla premiazione coi loro idoli, ma quest'anno, ovviamente, la cerimonia si è svolta in un'edizione televisiva presentata da Victoria Justice con discorsi di alcune star in video e senza pubblico. Inizialmente l'edizione 2020 era stata semplicemente posposta ma poi si è deciso di farla ugualmente in tutta sicurezza, sei settimane dopo la data in cui si sarebbe svolta a cose normali. Lo show ha fatto una generosa donazione di 1 milione di dollari alla campagna nazionale No Kid Hungry, rivolta ai bambini e alle persone che hanno anche maggiori difficoltà del solito a procurarsi il cibo in questo momento.

Questi i premiati per il cinema

Film preferito: Avengers: Endgame

Attrice preferita: Dove Cameron

Attore preferito: Dwayne Johnson

Supereroe preferito: Tom Holland

Film di animazione preferito: Frozen 2: Il segreto di Arendelle

Voce femminile preferita per un film di animazione: Beyoncé per Nala ne Il re leone

Voce maschile preferita per un film di animazione: Josh Gad per Olaf, in Frozen 2.