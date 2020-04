Avengers Endgame usciva un anno fa: i registi festeggiano oggi commentando il film in diretta su Twitter e Instagram

News Cinema

Il film che vanta il più alto incasso a livello mondiale (pari a poco meno di 2,8 miliardi di dollari) festeggia un anno dall'uscita in sala. I fratelli Russo che hanno diretto Avengers: Endgame saranno stanotte su Twitter e Instagram per commentare live il film.

Sì, era un anno fa. Il 24 aprile 2019 usciva in Italia, il 26 negli Stati Uniti. Avengers: Endgame ha chiuso l'arco narrativo dell'Infinity Saga facendo il botto al box office con un incasso globale di 2.797.800.564 dollari, superando di circa 7 milioni Avatar. I due registi che lo hanno diretto, Anthony e Joe Russo, hanno comunicato di voler festeggiare l'anniversario rivedendo il film e commentandolo in diretta. Come e dove? Oggi 27 aprile alle ore 16 di Los Angeles che corrisponde all'1 di notte in Italia. Facendo iniziare il film a quell'ora, i titoli di coda arriverebbero intorno all 4 del mattino.

Ve la sentite? Se sì, dovete tenere d'occhio l'account Twitter dei fratelli Russo dove il live tweeting con i loro commenti durerà per tutto il film oppure andate sulla loro pagina di Instragram dove saranno in diretta video per la prima ora del film insieme a un ospite non rivelato. Si tratterà probabilmente di uno degli attori collegato da casa sua e si presume che possa essere Chris Hemsworth, visti gli impegni promozionali che in questi ultimi giorni hanno coinvolto sia lui sia i Russo per il film Tyler Rake. Qui sotto i post che annunciano le dirette.

Awesome #IW watch party M&M @ComicBook. Special thanks to @BrandonDavisBD & @JimViscardi for throwing these.



We’re in the #Endgame now…Join us TOMORROW at 4:00pmPT and let’s watch #Endgame together using #AvengersAssemble. We’ll also be going live on our IG for the first hour. — Russo Brothers (@Russo_Brothers) April 27, 2020