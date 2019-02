Avengers Endgame, Toy Story 4 e Captain Marvel: i nuovi spot in italiano!

Eccoli riuniti in un'unica pagina le nuove immagini video in italiano di tre tra i film più attesi della stagione cinematografica, due cinecomic della Marvel e un nuovo film d'animazione Pixar, che saranno distribuiti nei cinema italiani nei prossimi mesi dalla Disney.

Tre spot realizzati e messi online in occasione del Superbowl 2019.

Avengers - Endgame: ovvero la seconda parte di Avengers: Infinity War, il quarto capitolo diretto da Anthony e Joe Russo dell'epica saga dedicata ai supereroi più potenti della Terra che torneranno nei cinema italiani il 24 aprile prossimo:



Avengers: Endgame: Nuovo Spot TV Italiano - HD

Toy Story 4: Il quarto capitolo di una delle saghe animate più amate e di maggior successo di sempre, in uscita nei cinema italiani il 27 giugno prossimo, vedrà Woody e Buzz alle prese con un viaggio in compagnia di vecchi amici, nuovi arrivi, come Forky, una forchetta trasformata in un riluttante giocattolo, e inaspettati ritorni. Quando Bonnie porta con sé tutta la banda di giocattoli in un viaggio con la sua famiglia, Woody fa un’inaspettata deviazione, che lo porta a ritrovare la sua amica scomparsa da tempo, Bo Peep. I due scopriranno che le loro rispettive vite come giocattoli sono ormai agli antipodi, ma presto si renderanno conto che questo è l'ultimo dei loro problemi:



Toy Story 4: Nuovo Spot TV Italiano - HD