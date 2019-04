Avengers Endgame: prime reazioni molto positive

L’attesa sta diventando una via crucis emotiva, con ogni nuovo spot o immagine a far da stazione di avvicinamento. Avengers Endgame sta arrivando, in Italia due giorni prima rispetto agli Stati Uniti, dove uscirà il 26 aprile e una catena di cinema ha annunciato che presenterà spettacoli per le prime 72 ore consecutive, per soddisfare le richieste degli spettatori. Da quelle parti si parla di battere il record del primo fine settimana di 257,7 milioni di dollari fatto totalizzare da Avengers: Infinity War. Il tutto per rispondere alla domanda, senza voler essere irrispettosi, “Riusciranno gli Avengers ha trionfare contro Thanos, salvando il mondo e magari facendo risuscitare i loro colleghi scomparsi?”.

Intanto anche in Cina la mania dei vendicatori ha raggiunto vette senza precedenti, con il record di 90 milioni di dollari già portati a casa in prevendita. Secondo le previsioni nei cinque giorni del fine settimana lungo di uscita - sarà in sala da mercoledì 25 - Endgame potrebbe ottenere intorno a 270 milioni, per un totale a fine corsa che potrebbe arrivare a mezzo miliardo di dollari. Numeri da mal di testa, ma come è stato accolto il film dopo l’anteprima mondiale di Los Angeles di ieri notte? In maniera positiva, a giudicare dai primi commenti su twitter.

La prima e principale preoccupazione della Marvel è tenere segreta la trama, evitare in ogni caso spoiler. I registi, i Russo bros, hanno scritto una lettera al pubblico chiedendo di non spoilerare sui social media, e non possiamo che rispettare questa richiesta. Si tratta in fondo della conclusione di undici anni di storie e ventidue film; tutto è iniziato nel 2008 con Iron Man, ricordate?

In attesa delle recensioni ufficiali, ovviamente anche lo nostra, attese per questa notte, ecco qualche commento sparso: “Splendido film, non ho mai visto niente del genere, è tutto quello volevo fosse e molto di più”, secondo Brandon Davis di Comicbook; Peter Sciretta di Slashfilm non si contiene, “Immaginte la migliore versione possibile di Avengers Endgame e in qualche modo il film supera le aspettative. Ho pianto cinque o sei volte, è il più emozionante ed epico film dell’universo Marvel”; mentre Cinemablend definisce il film “tutto quello che volevi e ancor di più. Sono assolutamente sconvolto, senza dubbio il mio preferito del Marvel Cinematic Universe.

Lo so, non ce la fate più, ma poche ore e potrete farvi una vostra idea sul film. Avengers Endgame esce in sala domani, 24 aprile.