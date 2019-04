Avengers Endgame: oltre 100 milioni in un solo giorno in Cina!

Da noi in Italia, conosceremo i primi dati sugli incassi di Avengers Endgame nella mattinata di domani, quando saranno resi noti dalla Cinetel, ma il nuovo film Marvel appena uscito anche nelle sale cinesi ha già registrato numeri da record nel paese asiatico: oltre 107 milioni di dollari in un solo giorno di programmazione (Infinity War ne aveva incassati circa 75milioni). Una cifra davvero incredibile che fa prevedere un totale, da qui alla fine del weekend, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 300 milioni di euro. Sommati a quello che incasserà negli USA (dove arriva al cinema venerdì 26) e nel resto del mondo, la cifra record di 1 miliardo nel primo weekend sembra davvero a portata di mano.

Come ampiamente previsto e prevedibili, Avengers Endgame si appresta a diventare in pochi giorni uno dei maggiori (se non il maggiore) incasso della storia del cinema.



