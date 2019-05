Avengers Endgame: Mark Ruffalo condivide un commovente videotributo all'MCU

Eh, sì, i quattro film dedicati agli Avengers e gli altri lungometraggi dell'MCU hanno reso piuttosto sentimentali gli attori che hanno interpretato gli imbattibili supereroi Marvel, e così può capitare che qualcuno, provando un po’ di nostalgia per le avventure andate e soprattutto per il dietro le quinte di veri e propri kolossal, condivida immagini dal set, in particolare scherzetti, risate, insomma attimi di amicizia, solidarietà e perfino di speranza, speranza di trasmettere ai fan l'amore per dei personaggi indimenticabili.

A voler ricordare ancora i film andati è stato Mark Ruffalo, che ha condiviso su Twitter il video di una fan di nome Cristina Quaranta che contiene un montato in cui spiccano le smorfiette divertite di Chris Evans e Robert Downey Jr. e tanti abbracci, più qualche ciak, un occhio nero e… il grandissimo Stan Lee. La colonna sonora delle immagini è "Mr. Blue Sky", il brano della Elecric Light Orchestra che accompagna l'inizio di Guardiani della Galassia Vol.2. Nella didascalia del tweet si legge: "Mio Dio! Che viaggio. Quanto adoro queste persone e i fan che hanno reso tutto questo così fantastico".

OMG 😮! What a ride. How I love these people and all the fans who made it so damn good.



