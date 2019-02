Avengers Endgame: il nuovo sensazionale trailer del Super Bowl del cinecomic Marvel

Lo aspettavamo e finalmente è arrivato. Ladies and gentlemen, ecco il trailer del Super Bowl di Avengers: Endgame, conosciuto fino a non molto tempo fa come Avengers 4, il cinecomic di Anthony e Joe Russo che segue Avengers: Infinity War e che uscirà nelle nostre sale il 24 aprile pronto a uguagliare se non superare l'incasso stellare del suo predecessore. E’ probabile che questo è proprio ciò che accadrà, visto che il trailer diffuso nel mese di dicembre ha segnato un record di visualizzazioni, tanto era spettacolare e struggente, con gli Avengers determinati a intraprendere una lotta per la sopravvivenza dopo il disastro combinato da Thanos.

Delle nuove immagini promozionali non anticipiamo nulla, lasciandovi scoprire da soli gli indizi su uno dei cinecomic più avvolti nel mistero di sempre e che ha portato i fan a interrogarsi su viaggi a ritroso nel tempo e ritorni in grande stile. Il cast del film che chiude la fase 3 del Marvel Cinematic Universe è all star, ma questo già lo sappiamo. Adesso ne abbiamo l'ennesima riprova.