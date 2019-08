Avengers: Endgame - ecco lo spassoso Honest Trailer del film

News Cinema

7 minuti e mezzo accompagnati dalla voce fuori campo che vi consigliamo di vedere solo se siete stati spettatori del cinecomic.

E’ tempo di Honest Trailer anche per Avengers: Endgame, e questa volta i simpaticoni di Screen Junkies, che si divertono a riassemblare alcune immagini dei film più celebri per spiegarcene il vero o sottinteso significato, si sono superati. Il montato dura infatti 7 minuti e mezzo e se ne raccomanda la visione soltanto a chi già conosce il film: quasi tutto il mondo quindi, visto che la ventiduesima meraviglia del Marvel Cinematic Universe è il lungometraggio che ha incassato di più al mondo.

Come sappiamo, il monumentale cinecomic è ora disponibile in formato digitale, e quindi gli autori dell'Honest Trailer hanno avuto infiniti spunti e moltissimo materiale. La voce-off accompagna per intero le immagini e si fa beffe in maniera moto bonaria delle vicende di Iron Man & Co., insistendo moltissimo sulla disperazione e giusta depressione che caratterizza il gruppo di supereroi. Si parla anche di viaggi nel tempo e ci si interroga sulla sorte di un personaggio in particolare. Se non capite tutto quello che viene detto, ricordatevi che è possibile vedere il video con i sottotitoli (in inglese). Rammentatevi anche che dal 4 settembre Avengers: Endgame uscirà in DVD e Blu Ray.