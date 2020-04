Avengers Endgame: cosa provano i fan della Marvel? Ascoltate l'audio del pubblico quando il Cap afferra il martello di Thor

News Cinema

Il cinema ci manca e bisogna fare i compimenti alla Marvel per aver saputo portare entusiasmo da stadio nelle sale. Ascolta l'audio da brividi del pubblico di Avengers: Endgame quando Captain America impugna il martello di Thor.

Bisogna riconoscere alla Marvel di aver saputo portare nelle sale cinematografiche un entusiasmo che si respira abitualmente soltanto allo stadio. Film dopo film quei creativi che ne sanno parecchio di marketing, per carità, sono stati capaci di costruire una fidelizzazione incredibile con il pubblico, culminata con quello che è diventato il film con il più alto incasso mondiale di sempre, Avengers: Endgame.

Senza fare troppi preamboli, vi invitiamo a mandare in play i video qui sotto per capire cosa significhi essere fan dei film Marvel. L'audio in sottofondo è stato catturato alla prima del film al cinema in una sala degli Stati Uniti. La scena è mitica, quella in cui gli Avengers stanno per soccombere a Thanos, ma Captain America si rivela degno si afferrare e sollevare il Mjolnir di Thor. Ascoltate e verificate: se avete brividi veri siete anche voi veri fan. Altrimenti, The Irishman e Martin Scorsese vi aspettano su Netflix.