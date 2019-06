Avengers Endgame con contenuti inediti: anche nei cinema italiani, dal 4 luglio!

Che Avengers Endgame avrebbe avuto a breve una nuova release (con contenuti inediti) nei cinema americani, si sapeva da qualche giorno. Ora arriva la conferma che anche i fan italiani avranno l'occasione di rivedere (per la decima volta?) il film campione d'incassi sul grande schermo con in più dei contenuti inediti.

A partire da giovedì 4 luglio, i cinema italiani coinvolti a livello nazionale terranno infatti uno speciale evento "Ritorno al Cinema" per permettere ai fan di Avengers: Endgame di vedere il film ancora una volta sul grande schermo, prima che finisca la sua corsa nelle sale.



I fan che compreranno il biglietto avranno la possibilità di assistere ad un'introduzione video del regista Anthony Russo e ad una scena non definitiva ed eliminata dal film. Sarà anche un'occasione per avere un'anteprima di Spider-Man: Far From Home, grazie ad uno speciale sneak peek!