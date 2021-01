Avengers Endgame, Chris Evans poteva mancare nel finale, nei panni del vecchio Cap?

News Cinema

Anthony Mackie, tra poco in The Falcon and the Winter Soldier su Disney+, ha raccontato che nel finale di Avengers: Endgame il buon Chris Evans ha quasi dovuto passare la palla...

Chi abbia amato la bilogia composta da Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame dovrebbe ricordare il toccante finale del secondo, in cui incontriamo un anziano Captain America, sempre interpretato da Chris Evans, che interagisce con Falcon alias Anthony Mackie. Non era scontato che quella scena fosse realizzata in quel modo, come ha raccontato lo stesso Mackie, discutendo al The Jess Cagle Show della serie Marvel The Falcon and the Winter Soldier, prossimamente in streaming su Disney+. Avreste visto qualcun altro al posto di Evans? No? Eppure avete rischiato, stando alle parole di Mackie. Leggi anche Chris Evans voleva essere Spider-Man ma ha cambiato idea, ecco perché

Hanno provinato tipo tre attori. Responso: nessuno va bene! Chris non sembrerebbe così da vecchio! Sembrerà tipo George Clooney. Sarà ancora un figo a 95 anni, mi spiego? Così hanno chiamato una squadra per makeup e protesi e lo hanno trasformato in un vecchio. Essendo il bravo attore che Chris è, ha funzionato sul serio. Ha reso l'idea bene con la voce e tutto il resto. Ha fatto un lavoro grandioso.

Insomma, per chi crede che Hollywood si appoggi sui trucchi di default, almeno come prima opzione la soluzione meno dispendiosa viene ancora presa in considerazione. Ricordiamo tuttavia che in effetti l'anziano attore Patrick Gorman recitò la scena esattamente identica a quella che abbiamo visto, subito dopo i ciak di Evans, cercando di imitarlo. Trucco o meno, i tecnici degli effetti visivi avevano infatti bisogno comunque di un riferimento di un uomo anziano reale da "fondere" con la performance di Chris. Di base, comunque, nonostante gli aiuti fisici o digitali, Chris Evans doveva dimostrare di essere all'altezza della situazione!