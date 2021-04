Avengers Endgame celebrato da Robert Downey Jr con un ciak inedito

News Cinema

A due anni dall'uscita di scena di Tony Stark, Robert Downey Jr condivide sui social un ciak di prova di Avengers Endgame... e arriva da una scena iconica.

Due anni fa arrivava nei cinema Avengers Endgame, dove Robert Downey Jr alias Tony Stark usciva di scena con un leggendario "Io sono Iron Man" e il famigerato "snap": l'attore ha deciso di celebrare questo piccolo anniversario condividendo su Twitter un ciak mai montato (o diremmo di prova, visto il vestiario) proprio relativo a quella sequenza. È una ripresa interessante, perché è priva di dialogo e si può sentire solo lo schiocco di dita, accompagnato dalla mimica facciale del buon Robert. Se non siete fan sfegatati, potreste forse non sapere o non ricordare che la sequenza fatidica fu rigirata durante la postproduzione, in modo del tutto diverso da com'era stata concepita. Downey Jr accettò controvoglia il reshoot, perché era un momento troppo emotivo da recuperare "a freddo", a lavorazione effettiva terminata da tempo. Forse anche per questa ragione Downey Jr e la Disney si sono accordate per rivelare il ciak alternativo originale di Avengers Endgame, o per lo meno la sua prova originale, meno tesa e di sicuro interesse per i filologi marveliani. O per tutti i fan di un attore che, non dimentichiamolo, ha ricevuto in passato due nomination all'Oscar, per Charlot e Tropic Thunder.

Amaro il post "Non riesco a credere che siano passati due anni da Endgame". In effetti, un incasso di 2.800.000.000 di dollari sembra arrivare da un altro pianeta.