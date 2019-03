Avengers: Endgame, bomba senza precedenti al boxoffice?

In attesa di un nuovo (a quanto pare imminente) trailer per Avengers: Endgame, negli States si comincia a riflettere sui possibili incassi di un blockbuster che si preannuncia da record.

Letteralmente. I numeri registrati da Avengers: Infinity War hanno in effetti inquadrato un record per il maggior incasso americano nel primo weekend, ben 258 milioni di dollari. Tenendo presente quanto sia attesa questa seconda metà di una storia che tiene col fiato sospeso i fan del Marvel Cinematic Universe, in una ricerca pubblicata su Bloomberg si presume che il 26 aprile (24 aprile per l'Italia) un considerevole botto si propagherà al boxoffice, superando quella cifra.

Anche se Infinity War è stato infatti realizzato con un budget già di per sè spaventoso (si parlava di oltre 300 milioni di dollari!), il suo incasso di 2.048.000.000 ha reso l'investimento, una volta per tutte, più che lucrativo per la Disney.

L'unico rischio potrebbe risiedere nella durata: Infinity War era lungo quasi due ore e quaranta, e se davvero i registi Joe & Anthony Russo ottenessero il permesso di toccare le tre ore piene come avevano suggerito, uno degli spettacoli programmati dalle sale dovrebbe saltare. Non sappiamo perché, ma ci viene da pensare che, nel caso sia così, non dovrebbe rivelarsi un gran problema...



Se vi interessa, qui in basso inseriamo il video con cui l'IMAX ha spiegato cosa comporti la visione di un film come Endgame sullo schermo gigante: "il 26% dell'immagine in più". E' una spiegazione visiva molto interessante, anche se ci permettiamo di notare che l'immagine nel classico 2.39:1 è composta un po' meglio. Diciamo che girare tenendo presente l'IMAX consente semmai di non tagliare nulla: se si girasse solo pensando alla proiezione tradizionale, la versione IMAX diverrebbe un ingrandimento privo delle parti laterali dell'inquadratura. Di certo questa soluzione è preferibile.







Avengers: Endgame: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD