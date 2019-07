Avengers Endgame batte gli incassi di Avatar, inflazione permettendo

News Cinema

Ma il vice della Disney Alan Horn si affretta a lodare Avatar, da qualche settimana nella loro scuderia dopo l'acquisizione della Fox...

Avengers Endgame ha battuto Avatar come il più grande incasso assoluto della storia del cinema: 2.900.000.000 dollari contro i 2.790.000.000 del film di James Cameron. Attenti comunque a quell'aggettivo che abbiamo usato: "assoluto". Nel celebrare la notizia, lo stesso boss dei Marvel Studios Kevin Feige ha ammesso che, tenendo conto dell'inflazione di questi ultimi dieci anni, Avatar deterrebbe ancora il record. Non solo. Sempre tenendo conto dell'inflazione, exploit epocali come Via col vento (1939) e il primo Guerre stellari (1977) rimangono ben al di là dei più sfrenati desideri degli Avengers o dei Na'vi. E' facile, quando ci si abbandona a queste notizie, dimenticare cosa il cinema significasse decenni fa, quando la concorrenza della rete e della tv era inesistente o trascurabile.

Involontariamente divertente la dichiarazione del vicepresidente Disney Alan Horn, preoccupato di non sminuire troppo il marchio di Avatar, appena entrato nella scuderia disneyana dopo l'acquisizione della Fox, in procinto di incarnarsi in Avatar 2 (2021) e Avatar 3 (2023):

"Naturalmente, anche dopo dieci anni, l'impatto dell'Avatar di James Cameron rimane più forte che mai, e gli stupefacenti risultati di entrambi i film sono la prova continua del potere del cinema di spostare la gente e farla riunire per un'esperienza condivisa."