Avengers: Doomsday, una teoria geniale spoilera che Loki sarà il rivale più forte di Dottor Destino

E se fosse proprio Loki il principale antagonista di Dottor Destino in Avengers: Doomsday? Un'interessante teoria, non priva di difetti, dimostra perché il Dio dell'inganno potrebbe essere l'avversario più temibile per il villain di Robert Downey Jr.

Avengers: Doomsday non sarà distribuito, come previsto, a maggio 2026, bensì il 18 dicembre 2026. Un rinvio inaspettato da parte della Disney, che tuttavia non ha placato le indiscrezioni sul cinecomic dei fratelli Russo, che sono in costante movimento. Da una parte, dopo la rivelazione di buona parte del cast ufficiale, infuria il dibattito sulla trama del film. Dall'altra, si discute su chi potrebbe essere il rivale più temibile del Dottor Destino, interpretato da Robert Downey Jr.

Le ipotesi sono molte: l'universo Marvel è vastissimo e ospita personaggi con poteri senza pari e livelli di energia incommensurabili. Eppure, secondo una teoria molto gettonata, l'avversario che darà filo da torcere a Destino potrebbe non essere altri che Loki, il Dio dell'inganno che ha il volto di Tom Hiddleston. Ad accreditare la teoria è una scena della serie tv targata Disney+ dedicata proprio al fratellastro di Thor.

Loki è l'avversario più forte di Robert Downey Jr. in Avengers: Doomsday?

Ci saranno molti volti nuovi in Avengers: Doomsday, pronti ad affrontare il Dottor Destino in un epico scontro, ma un dettaglio chiave ha portato i fan a convincersi che il Dio asgardiano- uno dei personaggi più carismatici e amati del MCU - potrebbe rivelarsi la minaccia più pericolosa per il supercriminale. Nella serie Loki, c'è una scena in cui O.B. (Ke Huy Quan) avverte l protagonista: "Quando quei bast*rdi ti chiuderanno fuori, tu continuerai a invecchiare. Diventerai molto vecchio e tutta la tua pelle verrà strappata via e morirai". Le parole di O.B. hanno trovato riscontro nel finale della seconda stagione, quando Loki riesce a resistere alle radiazioni e cambia aspetto, per poi trasformarsi nel Dio delle Storie.

Il dettaglio più importante, come spiegato dagli utenti, è che "il passare del tempo rende gli Asgardiani più potenti. Ecco perché Loki è riuscito a sopportare facilmente quelle radiazioni". Possiamo dunque concludere che più il personaggio invecchia e più diventa forte. Nel finale della serie, Loki potrebbe essersi trasformato in Yggdrasil, l'Albero del Mondo, i cui rami rappresentano le infinite linee temporali e realtà parallele del Multiverso. Pertanto, potrebbe benissimo essere il rivale più forte che Robert Downey Jr. affronterà in Doomsday. È presto tuttavia per cantare vittoria, perché ovviamente c'è una falla importante in questa teoria.

Loki è ancora molto potente, ma forse non abbastanza

Per quanto affascinante possa sembrare questa ipotesi, trascura un dato fondamentale: Loki non è un Asgardiano biologico. È nato da Laufey, il re dei Giganti di Jotunheim, ed è stato adottato da Odino, che l'ha trovato abbandonato dopo la guerra tra Asgard e Jotunheim. La teoria sugli Asgardiani non dovrebbe valere per Loki, ma sta di fatto che il Dio è riuscito a resistere alle radiazioni. Come ha fatto se non è davvero un asgardiano di nascita?

Malgrado questa incoerenza, potremmo ancora confermare che Loki è l'avversario più potente che il Dottor Destino di Downey Jr. dovrà fronteggiare. Alla fine della serie tv, il personaggio è diventato una sorta di entità cosmica, che tiene insieme tutte le realtà. In parole povere, se Yggdrasil cadrà, l'intero Multiverso crollerà: una bella responsabilità! Il Dio delle Storie potrebbe diventare uno dei personaggi più importanti del MCU, ma avrà anche un ruolo decisivo nella battaglia finale? È uno spunto lacunoso, ma non completamente da scartare.