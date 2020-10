Avengers al femminile: la Marvel pianifica un'avventura di sole eroine

News Cinema

Partendo da quell'inquadratura di Avengers: Endgame in cui si vedono tutte le supereroine, la Marvel ha in serbo un film corale al femminile. Lo dice con certezza Letitia Wright, la Shuri di Black Panther.

Black Widow è il prossimo appuntamento con un film Marvel, continuamente rinviato a causa della pandemia globale. La speranza vuole che il film con Scarlett Johansson possa essere visto all'interno di una sala cinematografica e non sul servizio streaming Disney+. Per ora l'uscita del film, che è il primo del Marvel Cinematic Universe a ruotare intorno a un personaggio femminile protagonista assoluto, è prevista per il 7 maggio 2021. C'è però un progetto in casa Marvel che ha l'intento di dare risalto alla sfera femminile del MCU, qualcosa che somigli a un Avengers di sole supereroine.

A quanto pare non è tanto una voce infondata, ma qualcosa a cui i vertici Marvel stanno pensando e progettando. A dirlo con sicurezza è Letitia Wright, l'attrice che interpreta Shuri in Black Panther, sorella del re T'Challa. L'ultima volta che l'abbiamo vista è stata durante l'epica battaglia finale di Avengers: Endgame, in quell'inquadratura che rende omaggio alle donne combattenti dei film Marvel, affiancandole da margine a margine dello schermo mentre si lanciano tutte contro le armate di Thanos. La Wright non crede che un film focalizzato sulle eroine sia solo una possibilità, l'attrice crede che sia un'inevitabilità. "Victoria Alonso è molto convinta nell'andare in questa direzione, così come lo è Kevin Feige" dice Letitia Wright parlando della vice presidente e del presidente della Marvel, "è solo una questione di tempo".