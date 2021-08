Avengers 5, a quando il prossimo capitolo? Risponde Kevin Feige

News Cinema

Quanto manca a un quinto film della serie Avengers, con i nuovi supereroi Marvel che il pubblico sta imparando a conoscere in questo periodo? Risponde il boss dei Marvel Studios, Kevin Feige.

Fino a questo momento il Marvel Cinematic Universe sembra molto lontano dall'esplosione di Avengers Endgame, un incasso da 2.800.000.000 di dollari, in un mondo diverso. Questo non significa che i fan Marvel abbiano gettato la spugna su un Avengers 5, che riunirebbe non solo volti noti ma anche i nuovi personaggi che stiamo imparando a conoscere in questa Fase 4. Forse proprio per questa ragione i tempi non sono maturi per un altro "ensemble", come ha spiegato il boss dei Marvel Studios, Kevin Feige. A Collider Feige ha infatti dichiarato:

Penso che vogliamo far passare un lasso di tempo ragionevole tra Endgame e l'inizio di una nuova saga, che sta poi già viaggiando sottotraccia ed è già cominciata. Hai bisogno di tempo, come successe nella Fase 1, per costruire una saga, prima di cominciare a riunire tutti insieme.