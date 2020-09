Avatar: terminate le riprese dal vivo del secondo e in dirittura d'arrivo quelle del terzo sequel

News Cinema

Dalla Nuova Zelanda arrivano confortanti notizie sui sequel di Avatar: sono state completate le riprese live action.

Buone notizie dai set neozelandesi dei sequel di Avatar: James Cameron ha confermato che la parte in live action del primi due film è completa o quasi. Dopo l'interruzione dovuta alla pandemia, Cameron era tornato a girare a giugno. Anche se sono previsti in tutto quattro sequel, il secondo e il terzo vengono girati praticamente in contemporanea prima di una prevista interruzione e del lavoro sul quarto e sul quinto.

In un'intervista sul canale youtube di Arnold Schwarzenegger, suo vecchio collaboratore e amico, Cameron ha detto:

Abbiamo perso circa 4 mesi e mezzo di lavorazione. In conseguenza, abbiamo spostato di un anno intero l'uscita a dicembre del 2022, ed è già stato annunciato. Ora questo non vuol dire che ho un anno in più per finire il film, perché non appena finisco Avatar 2 iniziamo a lavorare per finire Avatar 3. Quindi adesso stiamo facendo questo, giro il resto della parte dal vivo. Ci resta un dieci per cento da fare. Abbiamo finito le riprese di Avatar 2 e quelle di Avatar 3 sono finite al 95%. Siamo stati molto fortunati ad aver scelto questo posto per le riprese anni fa.

Nel cast dei sequel tornano Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver e Stephen Lang, a cui si aggiungono Kate Winslet, David Thewlis, Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Oona Chaplin, Edie Falco e Cliff Curtis.