Avatar supera Avengers Endgame come più alto incasso di sempre?

Con un'inaspettata riedizione, Avatar di James Cameron si troverebbe a superare gli incassi di Avengers Endgame, in termini assoluti: di quali numeri parliamo e cosa sta accadendo?

Avatar potrebbe ridiventare il più alto incasso della storia del cinema, spingendo al secondo posto Avengers: Endgame, attuale detentore del record con 2.797.800.000 di dollari totalizzati nel mondo intero. Non è un po' tardi per un film del 2009? Il colpo di scena che consentirebbe il sorpasso al film di James Cameron è un'imminente riedizione nei cinema cinesi prevista da venerdì, comprensiva delle versioni IMAX e 3D. Anche con le capienze ridotte per il Covid, il mercato cinematografico in Cina è abbastanza potente da colmare il divario tra i due film in pochi giorni: Avatar infatti si fermò a 2.790.440.000, quindi bastano 7 milioni e mezzo di dollari per sancire la vittoria dei Na'vi. Leggi anche Avatar 2: Cameron ributta Kate Winslet in acqua, e lei se la cava di nuovo

Ma Avatar aveva già battuto Avengers Endgame negli incassi