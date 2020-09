Avatar: Sigourney Weaver sott'acqua e a mollo fra le palline in due foto dal set dei sequel

News Cinema

Continuano ad arrivare foto dal set dei sequel di Avatar e stavolta tocca a Sigourney Weaver apparire in tutto il suo splendore mentre nuota sotto la superficie dell'acqua o galleggia fra strane piccole sfere.

Tutto procede a gonfie vele sul set di Avatar 2 e Avatar 3, e dimostrazione ne è il quantitativo di foto che vengono postate sui canali social del film. Oggi ci arrivano due scatti di cui è protagonista uno dei nostri personaggi preferiti, la dottoressa Grace Augustine, che ha il volto di Sigourney Weaver. Come sappiamo, nei sequel di Avatar, almeno nei primi due, una buona parte dell'azione si svolgerà nell'acqua e e sott'acqua, e quindi è bene che gli attori si allenino a nuotare, almeno quelli che non desiderano farsi sostituire da controfigure. La Weaver sembra cavarsela, anzi è proprio un pesciolino, come si intuisce dalla prima immagine. Nella seconda, l'attrice è emersa sorridente dalle profondità marine dell’universo immaginario del film e sorride felice. A circondarla, un quantitativo industriale di palline bianche sulla cui natura, nei mesi passati, si sono interrogati in molti. La risposta è arrivata dall'account Twitter del film, dove si spiegava che le minuscole sfere hanno la funzione di impedire alla luce naturale di filtrare guastando così le riprese.

Tornando alla prima fotografia, è da notare che Sigourney Weaver sta girando in motion capture (guardate la testa). Per fortuna vedremo l'attrice in tutti e quattro i sequel, anche se la sua Grace Augustine, mentore di Jake Sully, è morta nel primo film. La sua essenza, però, è stata caricata nelle memorie del computer organico di Pandora. Nei seguiti di Avatar, ovviamente diretti da James Cameron, ritroveremo, accanto a Sam Worthington e Zoe Saldana, Stephen Lang, Joel David Moore, Matt Gerald e Giovanni Ribisi. Le new entry sono invece Kate Winslet, Edie Falco, Michelle Yeoh e Vin Diesel. Le date di uscita sono state posticipate per via dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19 e ora sono le seguenti: 16 dicembre 2022 (Avatar 2), 20 dicembre 2024 (Avatar 3), 18 dicembre 2026 (Avata 4), 22 dicembre 2028 (Avatar 5).