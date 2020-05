Avatar: si ricomincia la settimana prossima! Lo annuncia una foto del set

News Cinema

Il produttore Jon Landau condivide l'immagine di due imbarcazioni e si prepara alla ripresa della lavorazione dei seguiti del film culto di James Cameron.

I sequel di Avatar… dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti alla foto del cast immerso in una grande vasca fra palline celestine che simulavano acqua. Oggi invece arriva la conferma che si ricomincerà a girare e che succederà la prossima settimana. Ebbene sì: James Cameron, la sua troupe e il suo esercito di attori torneranno in Nuova Zelanda, paese della Weta di Peter Jackson (che si occuperà degli effetti digitali del film) dal quale erano fuggiti di gran carriera allo scoppio della pandemia.

La notizia arriva dal produttore Jon Landau, che la riporta su Instagram postando una foto di due imponenti imbarcazioni e scrivendo: "I nostri set di Avatar sono pronti e non potremmo essere più elettrizzati all'idea di fare ritorno in Nuova Zelanda la prossima settimana. Guardate il Matador, una nave di comando ad alta velocità (in basso) e il jet boat Picador. Non vedo l'ora di mostrarvi altro".

James Cameron si è rimesso al lavoro con la saga di Avatar lo scorso anno e la mega produzione hollywoodiana è la prima a ripartire dopo la pausa di questi mesi. Su Avatar 2,3,4,5 vi racconta di tutto e di più il nostro articolo in continuo aggiornamento Avatar 2: tutto quello che sappiamo su questo e sugli altri sequel della saga di James Cameron. Noi intanto vi ricordiamo che Avatar 2 arriverà il 17 dicembre 2021, Avatar 3 il 22 dicembre 2023, Avatar 4 il 19 dicembre 2025 e Avatar 5 il 17 dicembre 2027.